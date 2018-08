Minder minerale stikstof in rundveemest

De verhouding minerale stikstof en organisch gebonden stikstof in rundveemest verschuift.

De hoeveelheid stikstof die een kuub mest gemiddeld bevat ligt al jaren tussen de 4 en 4,2 kilo stikstof. Wel is er een verschuiving te zien in de verhouding van de aandelen minerale stikstof en organisch gebonden stikstof. Dat meldt Eurofins Agro.

Minder minerale stikstof

In het overzicht van Eurofins Agro van gehalten in runderdrijfmest blijkt dat het stikstofgehalte zich de laatste 12 jaar steeds tussen de 4 en 4,2 kilo per kuub beweegt. Waar de aandelen organisch gebonden stikstof en minerale stikstof zo’n 10 jaar geleden nog gelijk verdeeld waren, is er een duidelijke verschuiving gaande. In 2017 was van de aanwezige 4,2 kilo stikstof, het aandeel minerale stikstof (snel beschikbaar) nog maar 1,8 kilo per kuub, terwijl het (langzaam vrijkomende) organisch gebonden deel opgelopen is tot 2,4 kilo per ton.

Dat de rundveedrijfmest over 2017 iets meer stikstof bevat, is volgens Eurofins een direct gevolg van hogere eiwitgehalten in het verse gras en de kuilen die in 2016 en 2017 gemaakt zijn.

Fosfaatgehalte in mest daalt

Voor fosfaat geldt dat het gehalte een jaar lang rond de 1,6 kilo per ton lag, maar dat dit de laatste paar jaar gedaald is tot een niveau van 1,4 kilo per ton. Dat is het resultaat van de ingezette lijn om voeders met minder fosfaat aan het rundvee te verstrekken. Voor zowel stikstof als fosfaat geldt dat er individueel grote verschillen kunnen voorkomen met de hier gepresenteerde gemiddelden.

Het kaligehalte ligt stabiel op circa 5,5 kilo per ton, met variaties tussen de 5,3 en 5,7 kilo per kuub mest.