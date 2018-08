Maiskorrel kan € 29.000 extra voersaldo brengen

Veehouders die 6 kilo maiskorrel in plaats van snijmais voeren, kunnen zo het voersaldo op basis van 100 koeien met € 29.000 verhogen.

Veehouders die 6 kilo maiskorrel in plaats van snijmais voeren, kunnen zo het voersaldo op basis van 100 koeien met € 29.000 verhogen. Dat blijkt uit een indicatieve rantsoenberekening uitgevoerd door rundveespecialist Jan ter Maaten van Agrifirm en onafhankelijk voeradviseur Henri van Ittersum van Euro Koe Idee in opdracht van Melkvee100Plus.

Veehouders die ruim voldoende graskuil voor de winter hebben zitten, kunnen het aandeel in het rantsoen in de winter verhogen door alleen de korrels van de mais te oogsten, deze te pletten of door de korrelkneuzer van de hakselaar te halen en aangezuurd in te kuilen. Ook naar de toekomst toe, als de eis van 65% eigen eiwit gaat gelden, heeft gebruik van geconcentreerder eigen voer daar een positieve invloed op.

Geplette maiskorrel gemengd voeren

Om de voordelen van mais als eigen krachtvoer maximaal te benutten moet er met hoeveelheden tot 6 kilo geplette mais in elk geval gemengd gevoerd worden. Dan moet selectie in elk geval worden voorkomen, omdat anders het risico op (tijdelijke) pensverzuring te groot is. Als dat gebeurt, is het financiële voordeel snel verdwenen.

Uit de rantsoenbenaderingen blijkt dat met inzet van eigen mais in de vorm van krachtvoer bijna 5 kilo droge stof uit graskuil meer kan worden gevoerd. Als jaarrond eigen mais als krachtvoer wordt gevoerd, is er dus 150% van de grashoeveelheid nodig in vergelijking met de hoeveelheid gras die naast snijmais wordt gevoerd.