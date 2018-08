Maishakselaars draaien warm

Maishakselaars zijn her en der al aan het werk, vooral in Oost- en Zuid-Nederland, die het zwaarst getroffen zijn door droogte.

Veel loonwerkers staan in de startblokken om eind deze week te beginnen met de maisoogst. In sommige streken is dat 4 tot 5 weken eerder dan normaal. Verschillende percelen zijn al gemaaid. Daarbij gaat het vooral om sterk verdroogde percelen. De opbrengst is in kilo’s soms minder dan de helft, terwijl de kwaliteit en voederwaarde nog slechter uitpakt als er geen of vrijwel geen kolf in de mais zat. De verschillen zijn echter enorm, zo blijkt uit een belrondje van Boerderij langs loonwerkers door heel Nederland.

Kolfzetting factor voor kwaliteit

Loonwerkers gaan uit van tot de helft lagere opbrengsten op sterk verdroogde percelen. Voor de kwaliteit is de kolfzetting een belangrijke factor. Tegelijkertijd zijn er ook gebieden waar de mais er nog redelijk of soms goed voorstaat. Dat heeft vaak te maken met wel of niet beregenen, maar ook de grondsoort en het tijdstip van zaaien speelt dit jaar een nog grotere rol dan anders.

Duidelijk is dat boeren reikhalzend uitkijken naar wat uit de eerste percelen mais voortkomt aan opbrengst. Dat bepaalt samen met het weer in de komende dagen of er wordt gekozen voor versneld hakselen, of toch nog even wachten op percelen waar er nog groei in het gewas zit.

Een perceel mais wordt beregend in Westerlee (Gr.) Foto: Koos van der Spek

De late mais is een ‘drama’ in Groningen

In de omgeving van Onstwedde (Gr.) kan het nog wel even duren voor het maishakselen begint volgens Adriaan Sandee van het gelijknamige loonbedrijf. “De vroeg gezaaide mais staat er redelijk bij, de late mais is een drama”, aldus Sandee. In de regio heeft het in het voorjaar nog veel geregend, op een deel van de percelen is verdere groei nog mogelijk.

Supermais in de kop van Overijssel

In de kop van Overijssel is afgezien van stroken om te beregen nog geen mais gehakseld, volgens Peter Middelbrink in Kallenkote. Op de laag gelegen veenachtige grond is de mais op sommige percelen zelfs super, maar ook hier op hoger gelegen (zanderige delen) pleksgewijs slecht. Hij verwacht volgende week de hakselaar om te gaan bouwen van gras naar mais.

Verschillen in Twente groot

Loonbedrijf Oude Lashof in Twentse Rossum begint zaterdag met de eerste percelen mais te hakslen. Jos Leferink van het bedrijf omschrijft een deel van de percelen als ‘redelijk slecht’. Er is in ieder geval weinig beregend in het gebied. Hij verwacht dat er tal van percelen zullen zijn waarbij de opbrengst de helft zal zijn van andere jaren, maar het blijft ‘lastig in schatten’. Vooral de kwaliteit kan daarbij een rol spelen. Vroeg gezaaide percelen op goede grond staan er in de streek nog redelijk voor, maar de verschillen zijn groot. Ander loonwerkers beginnen ook of zijn al begonnen. Boeren wachten af wat blijkt uit de opbrengsten van de eerste percelen.

Opbrengst in Halle (Achterhoek) viel ‘hard tegen’

In de Achterhoek zijn loonwerkers ook her en der begonnen met de mais. Loonbedrijf Luimes in Halle heeft op donderdag 9 augustus enkele hectares verdroogde mais gehakseld in de omgeving van Zelhem en Halle. De opbrengst viel ‘hard tegen’, aldus Derk Luimes. Hij schat de opbrengst op minder dan de helft van normaal met vrijwel geen kolf.

Melkveehouder Alex Reinders in Halle hakselt eerder mais in verband met de droogte. - Foto: Hans Prinsen

Hakselaar voorlopig een week de schuur in in Barchem (Gld.)

Loonbedrijf Hoftijzer in Barchem (Gld.) heeft donderdag 9 augustus ook een perceel gemaaid. Volgens Ton Eikelenboom viel de opbrengst ‘nog niet eens tegen’ in het gebied waar veel mais verdroogd is. Hij schat de opbrengst in op 3 vrachten per hectare waar dat normaal 3,5 is. Wel met kleine kolven. Maar dit perceel is niet gewogen, wat normaal gesproken wel gebeurt. Eikelenboom noemt het nog lastig in te schatten hoe de mais er in de omgeving bij staat en wat het op gaat brengen. Voorlopig gaat de hakselaar nog weer een week de schuur in.

Opbrengst duidelijker lager dan andere jaren in Brabant en Limburg

Loonbedrijf Munsters in Deurne (N-Br.) en Helden-Panningen (L.) is al sinds woensdag 8 augustus aan het hakselen in Noord-Limburg. Langs de Maas is deze week een perceel vroege mais geoogst die half april was gezaaid op klei. “De opbrengst was met 35 tot 40 ton per hectare met 40% drogestof duidelijk lager dan andere jaren”, aldus Wilhelm Munsters. Verdroogde mais kwam niet verder dan 20-25 ton per hectare en hooguit 27% drogestof. “Die lijkt dan wel rijp, maar zonder kolf bevat het weinig drogestof en voederwaarde.” Beregende mais heeft doorgaans wel een redelijke kolf en is duidelijk eerder rijp dan andere jaren. Munsters verwacht ook in de Peel rond Deurne eind augustus volop bezig te zijn met hakslen, dat is 4 tot 5 weken eerder dan normaal.

Vooral drogere koppen verdroogd in Zeeland (N-Br.)

Gerard van der Ven van het gelijknamige loonbedrijf in Zeeland (N-Br.) begint vrijdag 10 augustus met het hakselen van de eerste perceeltjes. Voor een deel wordt dat opgemengd met aangekochte mais van 2017, waarbij een broeiremmer wordt toegevoegd. Rond Zeeland is ook her en der beregend, vooral de drogere koppen zijn wel verdroogd.

Brabantse Kempen: oniet-beregende percelen ‘dramatisch’

Bij werktuigencoöperatie ‘De Kempen’ in Middelbeers in de Brabantse Kempen worden de hakselaars klaargemaakt. Dirk Roest omschrijft de niet beregende percelen in de omgeving als ‘dramatisch’. Maar een groot deel is wel beregend, sommige wel 3 of 4 keer. Die mais is volgens Roest ‘meer dan gemiddeld zwaar’ en hij sluit bovengemiddelde opbrengsten niet uit op dergelijke percelen.

Kop van Noord-Holland: stand van de mais valt mee

In de kop van Noord-Holland valt de stand van de mais over het algemeen reuze mee volgens Sjef Houtenbos van het gelijknamige loonbedrijf in Schagen. Vrijwel geen bruine percelen mais, al zijn er ook percelen die er wat minder bijstaan dan andere jaren. “De groei zit er nog volop in”, aldus Houtenbos die voorlopig nog niet gaat hakselen.