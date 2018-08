Lagere kwaliteit ruwvoer door extreme zomer

De kwaliteit van de tweede snede en de eerste maiskuilen valt niet mee.

Dat blijkt uit analyses van Eurofins Agro in Wageningen. Door de aanhoudende droogte is een flink deel van de tweede snede van het voedergras in de aar geschoten en dat drukt de voederwaarde van het ingekuilde product. Kende de eerste snede nog een prima voederwaarde van gemiddelde 932 VEM met ruim 180 ruw eiwit, de tweede snede komt niet verder dan 860 tot 880 VEM per kilo droge stof. Daarbij is het drogestofpercentage ook hoog. De kuilen die in juni gemaakt zijn, komen boven de 50% droge stof en de kuilen die in juli gemaakt zijn, gaan zelfs richting de 60% droge stof.

Conservering minder snel op gang

Eurofins Agro waarschuwt ervoor dat in zulk droog gras de conservering veel minder snel op gang komt. Daardoor hebben melkzuurbacteriën minder suikers omgezet in melkzuur en daalt de zuurgraad niet erg diep. Ook zit er meer zuurstof in de kuil omdat een droog product zich bij het aanrijden minder laat verdichten dan een wat vochtiger product. Deze factoren samen maken de zomerkuilen erg gevoelig voor broei.

Droogte in maisteelt

Ook in de maisteelt drukt de droogte door. Verdroogde mais is gehakseld omdat er zich niet of nauwelijks kolven hebben gevormd. In deze kuilen zit dan logischerwijs ook heel weinig zetmeeel, zo meldt Eurofins Agro. De eerste analyses laten zetmeelwaarden zien van 0 tot 80 gram per kilo droge stof, waar 380 tot 400 hoort te zijn. Het suikergehalte ligt met 130 tot 150 gram per kilo droge stof wel hoog. De voederwaarde ligt rond de 850 VEM en het drogestofgehalte varieert van 20 tot 30%.