LTO: duidelijkheid afroming lease fosfaatrechten

LTO Melkveehouderij wil snel duidelijkheid over de afroming bij het leasen van fosfaatrechten.

Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks roept de minister op snel helderheid te geven.

Bij het leasen van fosfaatrechten binnen een kalenderjaar wordt éénmalig 10% van de rechten afgeroomd. Dat gebeurt bij de overdracht van de verleaser naar de leaser. Wanneer de rechten weer teruggaan naar de verleaser, hoeven geen fosfaatrechten te worden afgestaan aan de fosfaatbank. De afromingsregel geldt niet bij de uitzonderingsbepaling, zoals bij overdracht of lease door directe familie.

Tot 10% leasen zonder afroming

In juni werd in de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD aangenomen waarin de minister werd gevraagd om te onderzoeken of lease of verleasen van maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten zonder afroming mogelijk was. Resultaten van het onderzoek zijn er nog niet.

“Rundveehouders moeten weten waar ze aan toe zijn dit jaar. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering vereist dat ze tijdelijk fosfaatrechten moeten kunnen leasen zonder dat rundveehouders direct weer 10% van hun fosfaatrechten moeten inleveren”, aldus Meulenbroeks.

Fosfaatrechtenplanning een ‘uitdaging’

Volgens LTO is het voor melkveehouders een uitdaging om de fosfaatrechtenplanning dit jaar rond te krijgen. Melkveehouders hebben dit jaar voor het eerst met de rechten te maken en het is lastig om in te schatten hoeveel fosfaatrechten ze nodig hebben. Melkveehouders moeten uiterlijk 31 december verantwoorden dat ze niet meer melkvee gehouden hebben dan dat ze fosfaatrechten hebben.

“Flexibiliteit bij overdracht van een kleine hoeveelheid fosfaatrechten binnen een kalenderjaar is daarom zeer wenselijk. De behoefte aan duidelijkheid is eveneens heel groot”, aldus Meulenbroeks.