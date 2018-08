LTO Melkprijsvergelijking rekent met dubbele hoeveelheid melk

De standaard jaarlevering waarmee de maandelijkse Melkprijsvergelijking van LTO en European Dairy Farmers wordt berekend, is verdubbeld van 500.000 kg naar 1.000.000 kg per jaar.

Aanleiding hiervoor is de groei van de gemiddelde bedrijfsomvang van Europese melkveebedrijven.

De verhoging van de jaarlevering zorgt ervoor dat de berekende melkprijzen met circa 20 cent per 100 kg zijn gestegen. Dit bedrag kan per onderneming verschillen in verband met kwantumtoeslagen en inhoudingen. De kwaliteits- en kwantiteitstoeslagen worden in het overzicht vermeld.

Gemiddelde op 682.197 kg melk

Ondanks de groeiende omvang van melkveebedrijven ligt het gemiddelde in de deelnemende landen nog maar op 682.197 kg melk. Vanwege de spreiding van de bedrijfsomvang worden naast de nieuwe standaard bij elke publicatie ook de melkprijzen berekend voor 500.000 kg en 1.500.000 kg melk.

Gemiddeld € 32,71 per 100 kg melk

In de vergelijking van juni staat de gemiddelde Europese melkprijs op € 32,71 per 100 kg melk bij levering van 1.000.000 kg melk. FrieslandCampina en Royal A-Ware staan daar met respectievelijk € 33,75 en € 33,58 boven, DMK blijft met € 31,93 achter op het gemiddelde. Het Italiaanse Granarolo (€ 37,85) en het Finse Valio (€ 34,90) noteren zoals altijd ver boven het gemiddelde.