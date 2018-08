Kleine plus voor A-ware

Zuivelbedrijf Royal A-ware zet met de melkprijs voor augustus een kleine stap omhoog (€ 0,10) naar maximaal naar € 38,50 per 100 kilo.

Dit is inclusief alle toeslagen en bij 1,1 miljoen kilo melk. De kale melkprijs exclusief toeslagen bedraagt € 34,21 per 100 kilo. Dit is bij 800.000 kilo melk. A-ware beweegt hiermee meer dan FrieslandCampina, die voor augustus gelijk blijft en een maximale prijs betaalt van € 36,74 per 100 kilo, maar minder dan DOC Kaas, die met € 1,04 plust naar maximaal € 36,44 per 100 kilo.