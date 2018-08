Kalverhouder kan stalvloersubsidie aanvragen

Kalverhouders kunnen vanaf 1 oktober subsidie aanvragen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren en ammoniakreducerende maatregelen.

Kalverhouders die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen van 1 tot uiterlijk 30 oktober een subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl. Dit heeft RVO.nl bekendgemaakt.

Voor de subsidie voor ammoniakreducerende maatregelen kan de kalverhouder alleen subsidie aanvragen voor een luchtwasser. Dit is tot nu toe het enige erkende systeem voor de kalverhouderij.

De welzijnsvriendelijke vloeren moeten voldoen aan de eisen zoals die in het onderzoek Alternatieve vloeren voor vleeskalveren van Wageningen UR zijn beschreven.

€ 7,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke vloeren

In totaal is € 7,5 miljoen beschikbaar voor welzijnsvriendelijke vloeren en € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende maatregelen. Worden deze budgetten dit jaar niet opgemaakt, dan stelt RVO.nl de regeling in september 2019 nogmaals open.