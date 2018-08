Ilvo: steeds meer kans op lekstroom in stal

Door elektronica in de stal neemt het risico op lekstroom toe, zegt onderzoeksinstituut Ilvo.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut heeft samen met Fedagrim, de beroepsfederatie voor machineleveranciers, een brochure uitgebracht over de problematiek.

Lekstroom in stal nooit uit te sluiten

Elektronica zit verscholen in onder andere de melkinstallatie, automatische poortjes en zonnepanelen. De samenstellers van de brochure stellen dat lekstroom nooit is uit te sluiten, waardoor geleidende onderdelen als hekken onder spanning kunnen komen staan. Aangezien de stal vol staat met metalen onderdelen ontstaat gemakkelijk spanningsverschil tussen verschillende objecten.

Lekstroom is volgens Ilvo nooit uit te sluiten, waardoor geleidende onderdelen als hekken onder spanning kunnen komen staan. - Foto: Penn Communicatie

Koeien zijn vele malen gevoeliger dan mensen, waarschuwt Ilvo. Nerveus gedrag of met tegenzin eten of drinken kunnen aanwijzingen zijn dat er sprake is van zwerfstroom.

Oorzaken van lekstroom

Er zijn meerdere oorzaken zoals vraatschade door ongedierte aan de isolatie, doorgeroeste aarding of teveel spanning vanwege een ondoordachte uitbreiding. In Vlaanderen is inmiddels een werkgroep opgericht waar alle grote leveranciers en installatiebedrijven aan meewerken de problematiek te tackelen.