Hoog niveau runderslachtingen wat omlaag

Het aantal runderslachtingen ligt met 9.464 slachtingen in week 30 na een lage periode onder de 10.000 slachtingen per week.

Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl. De daling is vooral toe te schrijven aan een week vakantiesluiting van de runderslachterij Gosschalk in Epe. De slachtaantallen van de afgelopen week liggen daarmee gelijk aan vorig jaar in dezelfde week maar circa 1.500 dieren hoger dan in 2016.

Fors minder dan in 2017

In totaal zijn tot en met week 30 nu 377.250 runderen geslacht; fors minder dan vorig jaar maar meer dan in het ‘gewone’ jaar 2016. De afgelopen maanden lag het aantal slachtingen op hoog niveau voor de tijd van het jaar. Toen kwam de teller niet verder dan 321.495 runderen; in 2017 gingen tot dezelfde periode 419.319 koeien en stieren naar het slachthuis.

Droogte en gebrek aan ruwvoer

Handelaren geen aan dat het grotere aanbod van de afgelopen tijd te meer te maken heeft met gevolgen van fosfaatrechten dan met de droogte. In andere landen van Europa lijkt dat een grotere rol te spelen. Zo zijn in Duitsland in week 30 ruim 21% meer koeien geslacht dan in dezelfde week vorig jaar, meldt ZMB.

Duitse marktdeskundigen wijten het fors grote aanbod wel aan de droogte en daardoor gebrek aan ruwvoer. Vanwege het grote aanbod runderen hebben Duitse handelaren hebben al te maken met een leveringsquotum bij sommige slachterijen.