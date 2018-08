Hoge gewasonttrekking maakt hogere fosfaatgift mogelijk

Een verruiming van de dierlijke mestgift is geen probleem, op voorwaarde dat in de meeste gevallen tegelijkertijd de kunstmeststikstofgift gekort wordt.

Dat blijkt uit driejarig onderzoek op de bedrijven van Koeien&Kansen.

Derogatie

Dierlijke mest is binnen de voorwaarden van derogatie de enige fosfaatbron waarmee de fosfaatonttrekking door gewassen gecompenseerd kan worden. Maar de onttrekking is soms hoger dan in het beleid is voorzien.

Op 6 deelnemende praktijkbedrijven bleven, ondanks de verruimde mestgift, met uitzondering van 1 bedrijf, de gerealiseerde fosfaatbodemoverschotten negatief.

Verruiming bemestingsruimte

Zowel de toekenning van de bemestingsruimte als de gerealiseerde bemesting, en de daarmee verbonden milieueffecten op bodem, water en lucht, zijn gebaseerd op modelmatige schattingen.

Omdat verruiming van de bemestingsruimte op bedrijven met een hoge onttrekking tot een slechter milieuresultaat in Nederland als geheel leidt, zal ook de bemestingsruimte op bedrijven met juist een lage onttrekking gekort moeten worden.

Nitraatconcentraties van grond- en oppervlaktewater bleven beneden 50 milligram per liter

Nitraat in grondwater

Gemiddeld over de bedrijven en jaren 2015, 2016 en 2017 kon rond 57 kilogram meer stikstof met dierlijke mest per hectare worden toegediend in ruil voor 25 kilogram minder kunstmeststikstof per hectare. In werkelijkheid bleek echter dat gemiddeld 81 kilogram meer stikstof met dierlijke mest per hectare was toegediend en 34 kilogram minder kunstmeststikstof per hectare. Maar omdat ook de onttrekking hoger was dan vooraf berekend, bleven ook de gerealiseerde stikstofbodemoverschotten onder het niveau van generieke bodemoverschotten. Nitraatmetingen geven bovendien aanwijzingen dat ook de nitraatconcentraties van grond- en oppervlaktewater beneden 50 milligram per liter bleven.