Hittestress krijgt langdurig vruchtbaarheidsgevolg

De vroegembryonale sterfte bij koeien zal de aankomende maanden toenemen en kan maanden aanhouden.

Dat voorspelt Peter Vercauteren, dierenarts en vruchtbaarheidsexpert bij CRV in een artikel in Veeteelt.

Vroegembryonale sterfte door hittestress

Volgens de expert zullen sperma en eicellen in eerste instantie wel leiden tot een embryo, maar de vroegembryonale sterfte, tussen 26 dagen en 28 dagen na inseminatie, zal als gevolg van hittestress bij de koeien groot zijn. Het aflopen van de hittegolf betekent niet het einde van de vruchtbaarheidsproblemen bij de koeien. Bij de aankomende inseminatie zullen eicellen bevrucht moeten worden die minder van kwaliteit zullen zijn. Die eicellen zijn namelijk aangelegd in de periode van hittestress, waarbij koeien sneller te maken hebben gehad met ketose (slepende melkziekte) waarbij energietekort een rol speelt.

Bij de aankomende inseminatie zullen eicellen bevrucht moeten worden die minder van kwaliteit zullen zijn, zegt Peter Vercauteren. - Foto: Ronald Hissink

Embryo’s kan problemen voorkomen

Vercauteren denkt dat inzet van embryo’s problemen kan voorkomen en er toe bij kan dragen dat koeien toch op tijd drachtig zijn. Deze techniek wordt ook veel gebruikt in landen waar het klimatologisch altijd al een stuk warmer is dan in Nederland.