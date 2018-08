‘Gemiddeld 35% minder mais’

“De opbrengst van de mais zal dit jaar gemiddeld zo’n 35% lager uitpakken dan normaal.”

Dat zijn de schattingen die gedaan werden door Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins. Hij zei dit tijdens de bijeenkomst van de deelnemers aan de MaisChallenge, georganiseerd door Limagrain.

Beregenen

De verschillen zijn dit jaar enorm. Beregende mais zal een goede opbrengst kennen, want het subtropische gewas houdt van warmte, mits er maar voldoende vocht is. Waar vocht ontbrak werd de teelt van mais een echte uitdaging. Op de goed vochthoudende gronden valt het nog iets mee, maar de droge zandgronden in het oosten en zuiden van het land, waar ook nog eens het grootste neerslagtekort was, hadden het zwaar te verduren.

De kwaliteit van de mais komt dit jaar ook onder druk. “Door de warmte is er sprake van lignificatie, ofwel het sneller en meer verhouten van de ruwe celstof”, geeft Wolf aan. Dat beïnvloedt de verteerbaarheid en daarmee de voederwaarde.

Aanrijden, aanrijden en nog eens aanrijden

Extra aandacht bij inkuilen

Jan Roothaert, productmanager bij Limagrain, zegt dat aandacht bij het inkuilen daarom dit jaar van extra belang is. Streef naar de drogestofpercentage van 34 tot 38%. “Vervolgens is het aanrijden, aanrijden en nog eens aanrijden”, zo benadrukt hij. Want de verdroogde mais laat zich minder goed verdichten en om broei te voorkomen is aanrijden, snel afdekken en een pak grond er op een must. “Ook is dit jaar een inkuilmiddel zeker geen overbodige luxe.” Dat laatste bevordert het inkuilproces en geven schimmels en gisten minder kans.