Geen compensatie voor btw in opfokkosten melkvee

Een eenmalige teruggave van btw in opfokkosten voor gebruiksvee lijkt definitief van de baan.

Een overgangsregeling voor boeren die begin dit jaar verplicht overstapten van de zogenoemde landbouwregeling naar de normale btw is niet nodig. Dat blijkt uit het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden in 5 procedures die zijn aangespannen door Abab Accountants en Adviseurs.

Onterecht voordeel

Boeren moeten over de verkoop van gebruiksvee vanaf 1 januari 2018 wel btw afdragen, maar kunnen de btw die tijdens de opfokperiode is gemaakt niet terugvragen. “Op die manier eigent de overheid zich onterecht een voordeel toe, als de Hoge Raad het advies opvolgt”, aldus Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek van Abab.

In de 5 zaken die Abab had aangespannen ging het om melkveehouders. Volgens Van de Kerkhof gaat het landelijk om circa 6.000 tot 7.000 bedrijven met gebruiksvee die begin dit jaar verplicht opstapten naar de normale btw-regeling. Per bedrijf kan het gaan om een belang van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

Zelfde situatie bij kleiner aantal varkensbedrijven en fruittelers

Dezelfde situatie kan in principe ook spelen bij varkensbedrijven (fokzeugen) en fruittelers, maar daar gaat het om kleine aantallen, omdat de meeste bedrijven sowieso al in de normale btw-regeling zaten.

Volgens Van den Kerkhof had het de overheid gesierd als een soort overgangsregeling was getroffen bij de afschaffing van de landbouwregeling zoals ook de VLB (vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus) hebben bepleit.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, wat doorgaans gebeurt, dan is deze procedure afgerond. “Een vervolgprocedure is niet uitgesloten, maar op dit moment niet te verwachten”, aldus Van den Kerkhof.