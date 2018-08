FrieslandCampina kent minder dan 75 overstappers

Bij FrieslandCampina zijn vooralsnog minder dan 75 melkveehouders bekend die dit jaar hebben aangegeven te zullen overstappen naar concurrent A-ware.

Dit meldt een woordvoerder van de coöperatie. Het is een reactie op de mededeling van A-ware dat ruim 150 leden van FrieslandCampina hebben besloten om over te stappen.

Aanmelden overstap voor 1 september

Voor FrieslandCampina is het echter lastig om nu al precies zicht te hebben op het aantal overstappers. Leden die met mede-neming van € 5 per 100 kilo vertrekpremie willen overstappen, hebben nog een kleine maand de tijd om zich daarvoor te melden. Ze moeten voor 1 september as een aanvraag doen bij de Dutch Milk Foundation. Dan kunnen ze per 1 maart 2019 of later feitelijk overstappen, zo vermeldt DMF.

Bij een eventuele overstap van leden naar DeltaMilk of Arla, gelden iets andere voorwaarden.