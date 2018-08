FrieslandCampina breidt kaasactiviteiten uit met Parrano en Tjiezi

FrieslandCampina neemt de activiteiten over van Best Cheese Holland. Hieronder vallen onder meer de merken Parrano en Tjiezi.

Met deze stap wil FrieslandCampina Consumer Dairy beter inspelen op de consumentenbehoefte om meer te koken met kaas en de toenemende vraag naar zuivelsnacks in de vorm van zuiveldippers.

FrieslandCampina geeft aan dat het merk Parrano bekend is van snipper-, rasp- en poederkaas in Italiaanse stijl. Het is verkrijgbaar bij grote Nederlandse retailers. Binnen dit segment is Parrano volgens de zuivelaar een van de snelst groeiende consumentenmerken.

Groeiende behoefte aan zuivelsnacks

Met de acquisitie van de zuiveldipperactiviteiten, waaronder Tjiezi, speelt FrieslandCampina in op een groeiende behoefte aan zuivelsnacks in onder andere Europa, Azië en Noord-Amerika. De dippers worden verkocht via retailers en internationale discounters. Met ingang van 1 september 2018 worden de overgenomen activiteiten in FrieslandCampina Consumer Dairy geïntegreerd.

Kaasproductie in de FrieslandCampina-fabriek in Marum. Volgens FrieslandCampina is er een groeiende consumentenbehoefte om meer te koken met kaas en een toenemende vraag naar zuivelsnacks.- Foto: Jan Willem van Vliet

Zuivelproducten voor elk consumptiemoment

De voordelen van de overname worden benoemd door Roel van Neerbos, president FrieslandCampina Consumer Dairy: “De overname van het merk Parrano en de zuiveldippers past in onze ambitie om zuivelproducten te bieden voor elk consumptiemoment. Deze merken zijn een mooie aanvulling op onze kaasactiviteiten.” Voor Paul Wilde, directeur Best Cheese Holland, is het ‘belangrijk dat de overname de gelegenheid biedt om de producten van Parrano en Tjiezi internationaal verder te kunnen laten groeien’.

Principeakkoord over activiteiten in de VS

FrieslandCampina en Best Cheese hebben ook een principeakkoord bereikt over de overname van de import- en verkoopactiviteiten van Best Cheese in de Verenigde Staten. Deze overname zal plaatsvinden nadat aan overeengekomen voorwaarden is voldaan.