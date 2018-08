Extreme eiwitgehalten in gras

De grasgroei lag afgelopen week op zo’n 40 kilo droge stof per dag en toonde extreem hoge eiwitgehalten. Dat meldt Agrifirm via de Grasmonitor.

Agrifirm geeft aan dat de verschillen in Nederland groot zijn. Niet overal is voldoende water gevallen en ook niet overal zijn de in de aar geschoten percelen schoon gemaaid. Het advies is om dit alsnog te doen, om zo de grasgroei te stimuleren.

Voederwaarde en eiwit flink toegenomen

Door de bijgroei van het gras is de voederwaarde omhoog geschoten naar 925 VEM per kilo droge stof. Ook het ruweiwitgehalte is de afgelopen week gestegen naar gemiddeld 260 gram ruw eiwit per kilo droge stof, met uitschieters tot boven 300 gram per kilo droge stof. Dit is het gevolg van zowel bemesting als een hoge mineralisatie van de organische stof in de bodem.

Weinig suiker in het gras

Het suikergehalte van het gras is met 50 gram per kilo droge stof juist erg laag. Het gras gebruikt op dit moment veel suiker voor de groei. Om hoge melkureumgehalten als gevolg van het hoge eiwitgehalte in het gras te voorkomen, moet bijgevoerd worden met energierijke producten.