EU-melkprijs stijgt in juli

De voorschotmelkprijzen in de Europese Unie zijn in juli met gemiddeld € 1,25 per 100 kilo gestegen. De gemiddelde voorschotmelkprijs bedroeg in juli € 33,96 per 100 kilo.

Ten opzichte van juli vorig jaar ligt de prijs wel € 1,68 per 100 kilo lager. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL.

Het is de tweede opeenvolgende maand dat de melkprijs een stijging laat zien. Hoewel de prijsstijging in juli groter is dan in juni, neemt het prijsverschil ten opzichte van vorig jaar wel toe. In juli 2018 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,68 per 100 kg lager dan in juli 2017, terwijl het prijsverschil in juni € 1,43 was.

Franse melkprijs meest gestegen

Dat de melkprijs stijgt, komt deels door het seizoen waarin we zitten. Zo zijn de Franse melkprijzen het meest gestegen, variërend van € 1,00 (Sodiaal) tot € 3,90 per 100 kilo (Danone). Ook in andere jaren zijn de Franse melkprijzen gedurende het derde kwartaal hoger om de melkproductie in deze maanden te stimuleren.

Naar verwachting zullen de melkprijzen de komende maanden verder stijgen. Deze verwachting is gebaseerd op aangekondigde prijsverhogingen van onder andere Arla, FrieslandCampina en Dairy Crest.