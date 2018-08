Dwangsom voor LNV in fosfaatrechtenzaak

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet een dwangsom betalen omdat het een melkveebedrijf niet tijdig een beschikking gaf over het aantal fosfaatrechten dat het bedrijf zou krijgen. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Volgens Marieke Toonders, advocaat bij advocatenbureau Linssen CS, had haar cliënt, een melkveebedrijf, geen beschikking fosfaatrechten ontvangen. Waarom er geen beschikking is verstuurd, is onbekend. Het CBB heeft uitspraak gedaan zonder zitting, waardoor niet is uitgelegd wat de reden was.

Het bedrijf, een standaard melkveebedrijf volgens Toonders, verzocht het ministerie op 6 februari 2018 een besluit te nemen over fosfaatrechten. Dat gebeurde niet, waardoor de melkveehouder het ministerie op 24 mei in gebreke stelde. In juli stelde de veehouder vervolgens beroep in tegen het uitblijven van een beslissing. Tot op de dag van de uitspraak van het CBb had de veehouder geen beschikking ontvangen.

Bezwaar maken tegen aantal toegewezen fosfaatrechten

Het CBb besloot dat het ministerie eenmalig een dwangsom van € 1.260 en de proceskosten en griffierecht à € 247,50 en € 338 moet betalen aan de veehouder. Daarnaast moest er binnen 2 weken een besluit worden genomen. Advocaat Toonders liet weten dat dat inmiddels is gebeurd. Op de vraag of de melkveehouder nu bezwaar gaat maken tegen het aantal fosfaatrechten dat is toegewezen, antwoordt de advocaat: ‘waarschijnlijk wel’. Volgens Toonders is er nog een aantal soortgelijke zaken waarover een besluit moet komen.

Bij de berekening van het aantal fosfaatrechten per bedrijf wordt gekeken naar het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015, de melkproductie in 2015, het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2015 en de fosfaatruimte. De fosfaatproductie wordt bepaald aan de hand van de forfaitaire normen voor stikstof- en fosfaat per melkkoe.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft begin januari van dit jaar aan zo’n 18.000 melkveehouders een beschikking gestuurd. “Daarna zullen nog enkele melkveehouders hun beschikking ontvangen. Doelstelling is dat alle melkveehouders in januari duidelijkheid krijgen over het aantal fosfaatrechten dat ze krijgen”, zei een woordvoerder van RVO.nl destijds. Ondernemers konden binnen 6 weken na de beschikking bezwaar maken over het aantal toegewezen fosfaatrechten.