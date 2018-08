Duitse rundvee-export gestegen

De export van Duits rundvee is gedurende de eerste helft van 2018 opnieuw gestegen. Nederland blijft de grootste afnemer.

Dat meldt Top Agrar. In de eerste helft van 2018 werd in vergelijk met dezelfde periode een jaar eerder 6% meer vee geleverd aan andere landen. Het aantal geëxporteerde Duitse runderen zit al sinds 2013 in de lift. Van 2013 tot 2017 is de jaarlijkse hoeveelheid vee met bijna een vijfde toegenomen.

Meer dan 60% naar Nederland

Het belangrijkste land van bestemming blijft Nederland, waar in de eerste helft van 2018 meer dan 60% van alle geëxporteerde Duitse runderen werd afgeleverd. Het gaat hier vooral om nuchtere kalveren, maar ook om fok- en gebruiksvee. Ook de export van vee naar België is flink toegenomen. Tegelijk ging er minder vee naar Turkije en Italië.