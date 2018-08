Waterschappen trekken droogtemaatregelen in

Verschillende waterschappen trekken de droogtemaatregelen in nu recent genoeg neerslag is gevallen.

Door de neerslag van de afgelopen tijd zijn de in juli afgekondigde maatregelen niet meer nodig. Zaterdag is het beregeningsverbod met oppervlaktewater in het gehele werkgebied van waterschap Rivierenland ingetrokken. Vanaf maandag 27 augustus mogen ook schapen opnieuw de dijken begrazen. De grasmat is weer sterk genoeg, omdat recent neerslag is gevallen. Het waterschap bedankt op twitter de schapenhouders die eerder gehoor hebben gegeven aan de oproep om de dieren niet op de dijken te laten grazen.

Ondanks het blijvende neerslagtekort zegt het waterschap het waterpeil te kunnen handhaven. In het zuiden van het werkgebied komt echter nog veel blauwalg voor, waardoor het waterschap gebruik van oppervlaktewater uit dit gebied ontraadt.

Voor vragen over het gebruik van oppervlaktewater voor voedselproductie verwijst het waterschap naar de NVWA.

Drents Overijsselse Delta past beweidingsverbod aan

Het door het Waterschap Drents Overijsselse Delta ingestelde beweidingsverbod voor de dijken is voor bijna alle dijken ingetrokken. Langs de Vecht vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen blijft het verbod van kracht, de grasmat is daar nog onvoldoende hersteld. Dit betekent dat met name schapen weer op bijna alle dijken mogen grazen. Het verbod gold om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen.

Beweidingsverbod ook hier goed nageleefd

Volgens Dijkgraaf Herman Dijk is het beweidingsverbod net als de onttrekkingsverboden van oppervlaktewater ‘goed nageleefd’ en toonden de eigenaren en pachters van dijken begrip voor deze maatregel. Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen. Het was dan ook niet nodig om boetes voor overtredingen van de verboden uit te delen.