Cono houdt voorschot voor 4e keer gelijk

Kaasmaker Cono houdt de melkprijs voor de 4e maand op rij gelijk.

De juli-prijs blijft staan op € 34,10 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.

Bekijk het verloop van de melkprijs van Cono

Genoemde prijs is de kale melkprijs. De meeste melkveehouders ontvangen er nog voor € 2,75 per 100 kilo aan toeslagen bij, waarmee de prijs uitkomt op € 36,95. Gemiddeld tot en met juli betaalt Cono een kale prijs van € 34,68 per 100 kilo. Dat is nog ruim bovengemiddeld vergeleken met andere zuivelbedrijven.