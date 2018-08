CRV ziet meer problemen met witte lijn door hitte

Er is een duidelijk verband tussen hittestress en problemen met mastitis en klauwen. Dat concludeert veeverbeteringsorganisatie CRV.

Dat blijkt uit een analyse van gegevens uit Digiklauw; het monitoringprogramma rondom klauwgezondheid op melkveebedrijven. Zo blijkt uit de cijfers dat in het derde kwartaal een piek is te zien van met name witte-lijnproblemen bij koeien. De witte lijn is de verbinding tussen de zoolhoorn en de wandhoorn. Door de zachte structuur is het een kwetsbaar gebied van de klauw.

Minder biotine in klauw door hitte

Problemen met de witte lijn ontstaan doordat de bacteriën in de pens van de koe minder biotine produceren. Biotine is belangrijk voor de groei en het herstel van het klauwhoorn en heeft op die manier ook effect op de klauwgezondheid.

Koe vreet en beweegt minder tijdens hitteperiode

Onder normale omstandigheden kan een koe haar lichaamstemperatuur op 38 à 39 graden houden. Bij hittestress werkt dat mechanisme niet meer en moet de koe haar warmteproductie beperken. Dat doet ze door minder te vreten en te bewegen. De verandering in voeropname heeft invloed op de penswerking en daarmee op de biotine-productie.