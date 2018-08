CBB: fosfaatplan in het algemeen acceptabel

Het fosfaatreductieplan is in algemene zin acceptabel. Maar dat sluit compensatie voor zwaar getroffen bedrijven niet uit.

Het ministerie van LNV (RVO.nl) moet nieuwe besluiten nemen voor bedrijven die bewaar hebben aangetekend tegen de opgelegde boetes volgens het fosfaatreductieplan 2017. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) besloten in een aantal zaken van melkveehouders die in beroep waren gegaan tegen de beslissing op hun bezwaren.

Fosfaatreductieplan geen vorm van onteigening

Compensatie komt alleen in beeld als ‘een veehouder in bijzondere mate wordt getroffen in vergelijking tot de gemiddelde veehouder’. Volgens het CBB reguleert het Fosfaatreductieplan 2017 eigendom en is er geen vorm van onteigening. Een beroep op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens betekent in dit geval niet dat er een algemene plicht is om bedrijven schadeloos te stellen volgens het CBB.

Het ministerie van LNV geeft in een eerste reactie aan dat de uitspraken bestudeerd worden voordat een inhoudelijke reactie gegeven wordt.

‘RVO moet nu meer naar individuele situaties kijken en dat is op zich goed nieuws’

Advocaat Jacoline Kroon van A&S advocaten reageert voorzichtig positief op de uitspraak voor haar cliënt. “RVO moet nu meer naar individuele situaties kijken en dat is op zich goed nieuws. Maar onduidelijk is nog welke bewijzen een veehouder daarvoor aan moet leveren.”

Volgens het CBB is daarvoor inzicht nodig in ‘al zijn bedrijfsmatige gegevens en omstandigheden, zoals vermogenspositie, de totale financieringspositie, eventuele nevenactiviteiten of overige inkomsten, eventuele mogelijkheden om de overtollige bedrijfsmiddelen op andere wijze aan te wenden etc.’

Advocaten Kroon en Goumans geven beiden aan dat deze uitspraak ook doorwerkt op de beoordeling van beroepszaken over fosfaatrechten. - Foto: ANP

Eigen middelen ten opzichte van financiering

Kroon vraagt zich onder meer af hoe dat uitpakt voor bedrijven die eigen middelen hebben gebruikt ten opzichte van bedrijven die investeringen volledig gefinancierd hebben.

Advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten is op zich ook blij met de individuele beoordeling: “Maar nu duurt het allemaal nog weer langer voor er zekerheid is. We hebben eerder al uitgebreide rapporten aangeleverd en die moeten nu weer opnieuw bekeken worden. In die zin zijn we weer terug bij start.”

Kroon en Goumans geven beiden aan dat deze uitspraak ook doorwerkt op de beoordeling van beroepszaken over fosfaatrechten. De redenering van het CBB over individuele beoordeling geldt ook in die zaken, is hun inschatting. Zowel over het fosfaatreductieplan als over de toekenning van fosfaatrechten zijn nog tientallen procedures in behandeling.