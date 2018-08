Brandweer rukt vaker uit voor giftig gas in maiskuil

Het aantal meldingen van giftige gassen in recent aangelegde maiskuilen is verder opgelopen.

Na gevallen in Leusden (Utrecht) en Galder (Noord-Brabant) is de brandweer ook uitgerukt na meldingen in Haaksbergen (Overijssel), Empe (Gelderland), Rijen (Noord-Brabant) en Groesbeek (Gelderland). LTO waarschuwt haar achterban voor de extreem giftige gassen uit de maiskuil.

Meer stikstof dan normaal in maiskuil

Het probleem heeft te maken met het vroege moment van inkuilen. In de mais bevindt zich meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen, naast de altijd gevormde kooldioxide, ook nitreuze gassen. Deze roodbruine gassen zijn giftig en bijtend en leveren grote risico’s op voor mens en dieren.

Inkuilen op archiefbeeld. Het probleem van ontstaan van nitreuze gassen heeft te maken met het vroege moment van inkuilen. - Foto: Ronald Hissink

De brandweer adviseert mensen en dieren de eerste 2 weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil te laten komen. Als de folie opbolt, wordt afgeraden de kuil zelf te ontluchten. Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen. Ook wordt geadviseerd ‘bovenwinds’ te blijven. De gassen zijn zwaarder dan lucht en blijven laag bij de grond hangen.

Maatregelen bij gasvorming in maiskuil

Bij het vrijkomen van gassen neemt de brandweer verschillende maatregelen. Zo werd een maiskuil in Empe met zand bedekt zodat er niet meer gassen konden vrijkomen. Met behulp van een pijp liet de brandweer het gas vervolgens gecontroleerd ontsnappen.