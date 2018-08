Biomelk af-bedrijf voor € 1,50 per liter

Vanaf 9 september ligt melk van biologisch melkveehouder Guus van Roessel in Udenhout onder de naam MijnMelk in alle nagenoeg alle 900 Albert Heijn-filialen in Nederland.

De retailer hanteert een adviesprijs van € 1,69 voor een recyclebare PET-fless met 800 cc melk. Dat is omgerekend € 2,12 per liter inclusief btw.

Bij een gangbare marge van 30% voor de retailer resteert voor de leverancier een melkprijs van circa € 1,50 per kilo melk. Van Roessel levert ook nog een deel van zijn melk aan Eko Holland Melk op Maat.

Pilotbedrijf voor Orbiter-concept van Lely

Van Roessel houdt circa 120 koeien op biologische wijze. Zijn bedrijf, de Dobbelhoeve, is pilotbedrijf voor Lely’s Orbiter. Dat concept is woensdag 29 augustus gepresenteerd. Het is een mini-zuivelfabriekje dat direct na de melkrobot de melk in kleine batches opslaat, direct koelt tot 4 graden, daarna opwarmt tot 55 graden, vervolgens separeert, homogeniseert en standaardiseert en daarna via diverse tussenopslagen automatisch bottelt tot consumptiemelk.

Tekst gaat verder onder foto

Bij een gangbare marge van 30% voor de retailer resteert voor de leverancier een melkprijs van circa € 1,50 per kilo melk. - Foto's: Robert Bodde

Melk vermarkt per koefamilie

Van Roessel, die naast zijn bedrijf deputy director product innovation bij Lely is, formeerde enkele groepen koeien en vermarkt de melk per koefamilie (Kitty, Aukje, Cootje en Moevchen) als MijnMelk. Van Roessel heeft alle merkrechten. Hij wil eerst al zijn eigen melk afzetten onder MijnMelk, daarna sluit hij opschaling via een boerengroep zeker niet uit.

Gepasteuriseerde melk van individuele koeien

Eerder liet ook melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf weten melk van de eigen koeien aan Albert Heijn te gaan leveren. De bedoeling is dat de eerste flessen in november dit jaar in de schappen staan. Het concept vertoont gelijkenissen met dat van Lely, maar wijkt ook op een aantal punten af. Zo gaat het bij Baan om gepasteuriseerde melk van individuele koeien. Deze melk wordt echter niet gehomogeniseerd en gestandaardiseerd zoals in het Lely-concept, wat tot een geheel andere smaakbeleving leidt.

Baan is blij dat er meer van dit soort concepten op de markt komen. De markt voor originele melkstromen is volgens hem groot genoeg. Natuurlijk is MijnMelk nu een concurrent, maar eerlijkheidshalve moet hij wel toegeven dat als Lely 2 jaar eerder met dit concept was gekomen, hij zonder meer was ingestapt.

Lely blij met samenwerking met Albert Heijn

CEO Alexander van der Lely wil geen prijzen voor de Lely Orbiter noemen. Die bevindt zich volgens hem nog in de pilotfase en het belangrijkst is marktkennis op te doen rondom vermarkten van de melk. Wil de consument melk van een koefamilie, boer, van een bepaalde smaak beïnvloed door voeding? Zijn belangrijkste vraag is: wat zijn de triggers? Daarom is hij erg blij met de samenwerking met Albert Heijn.

Tekst gaat verder onder tweet

Lely koerst op 100 installaties per jaar

Van der Lely zou het een goed resultaat vinden als in 2022 100 Orbiters wereldwijd verkocht zijn. Daarna koerst hij op verkoop van 100 installaties per jaar. Afzetmarkten ziet hij in Noordwest-Europa, waar de afzet van consumptiemelk gaat als in Nederland en waar hij grote kansen ziet voor verbetering van de marge van de veehouders. Andere potentiële afzetmarkt zijn de zelfzuivelaars in de VS. Een derde grote potentiële afzetmarkt is China. Daar zijn de gegarandeerde herkomst van de melk, de koefamilie of smaak geen item, maar juist de gegarandeerde kwaliteit af-melkveebedrijf. De Orbiter is namelijk volledig gecertificeerd door het COKZ.

MijnMelk sponsort zorgboerderijen

Het nieuwe melkmerk MijnMelk sponsort zorgboerderijen bij zijn introductie in het zuivelvak van Albert Heijn. MijnMelk roept consumenten op een foto te maken van een melksnor met het MijnMelk-pak ook op de foto. Voor elke op Instagram geplaatste foto met de tag #mijnmelksnor doneert Lely € 1 aan een zorgboerderij. Welke zorgboerderij dat wordt, kan de maandelijkse winnaar bepalen. Winnaar is de foto met de meeste likes. De winnaar krijgt ook een Fuji Instax camera, een camera die werkt volgens het oude polaroid direct-klaar-systeem.

CEO Alexander van der Lely hoopt dat de respons zo groot is dat zijn bedrijf in september, oktober, november en december elke maand minstens € 3.000 moet storten op de rekening van een zorgboerderij.