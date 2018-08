Arla wil volledige winst uitkeren aan leden-melkveehouders

Arla’s raad van bestuur stelt voor over dit jaar eenmalig de volledige winst uit te keren aan de leden-melkveehouders.

Positieve ontwikkelingen op de balans van de zuivelgigant maken dit mogelijk. De verwachting is dat de winst dit jaar uitkomt tussen de € 285 en € 310 miljoen. Dit zou betekenen dat de leden rekening mogen houden met een nabetaling van 2,3 tot 2,5 cent. Wel moet de ledenraad nog met het voorstel akkoord gaan.

Extreme droogte zorgde voor moeilijkheden

Het bestuur geeft aan dat de extreme droogte in de afgelopen maanden veel veehouders in een moeilijke financiële situatie heeft gebracht. Het is daarom volgens de onderneming ook in Arla’s belang om de winst dit jaar volledig uit te keren aan haar leden. Het voorstel wordt in oktober binnen de ledenraad besproken. In februari 2019 moet een definitief besluit volgen. Dat is ook het moment waarop de ledenraad de jaarcijfers moet goedkeuren.

Slag om de arm

De zuivelonderneming houdt wat betreft de uitkering van de winst wel een slag om de arm in het geval van onverwachte gebeurtenissen. Zonder grote wijzigingen kan uitkering van de volledige winst gewoon plaatsvinden op het moment dat normaliter de nabetaling wordt uitbetaald. In maart 2019.

Inzet op Lurpak en Castello

De omzet van Arla over de eerste helft van 2018 nam toe met 2,2% naar € 5,1 miljard. De stijging is te danken aan de inzet op Arla’s belangrijkste merken zoals Lurpak en Castello. Ondanks een verhoging van de prijzen van deze producten in supermarkten bleven consumenten de merken trouw. Ook de gestegen melkprijs na een zwak eerste kwartaal hielp de omzet omhoog.

Arla verwacht doelen te realiseren

De zuivelonderneming verwacht eerder gestelde doelen voor dit jaar, ondanks een pittige start als gevolg van een zwakke Engelse pond en een ongunstige prijsontwikkeling, te realiseren. Daarbij overtreffen de resultaten van het lopende kostenreductieprogramma Calcium eerdere verwachtingen. Arla wist over het eerste half jaar een nettowinst van 2,2% van de omzet te boeken en verwacht voor het volledige jaar op een winstpercentage uit te komen tussen de 2,8 en 3,2%. Dit is conform gestelde doelen.

Arla’s ledenraad bestaat uit 175 melkveehouders uit Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg en 12 vertegenwoordigers van de onderneming.