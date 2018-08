Aardappelpersvezelcampagne start met € 44 per ton

De aardappelpersvezelcampagne voor seizoen 2018-‘19 start met € 44 per ton.

Het aanbod is op dit moment lager dan andere jaren als gevolg van de droge warme zomer, meldt het aardappelzetmeelconcern Avebe. De prijs ligt dan ook € 14 hoger dan de startnotering van vorig seizoen. Sinds de invoering van de euro heeft de notering niet zo hoog gestaan.

Campagne langzaam op gang

De campagne komt dit seizoen langzaam op gang. In eerste instantie start 1 fabriek op, andere jaren wordt redelijk vlot de tweede fabriek opgestart, maar voor dit seizoen is nog niet duidelijk wanneer deze begint. De hoge eiwitwaarde in aardappelpersvezels heeft een gunstig effect op het melkeiwitgehalte. Daarnaast staan aardappelpersvezels bekend om het zeer lage fosforgehalte.