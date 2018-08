4 bedrijven verliezen leptospriosevrije-status

3 melkveebedrijven en 1 zoogkoeienbedrijf verloren afgelopen halfjaar hun leptospirosevrije-status.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De bedrijven liggen verspreid door het land en zover bekend is er geen onderling contact via koeien geweest.

Insleep door uitgebroken zoogkoeien

Op 1 van de bedrijven waren zoogkoeien van een ander bedrijf mogelijk de bron van insleep. Deze koeien braken uit hun weiland en liepen tussen de groep droogstaande koeien. Op een tweede bedrijf was de bron een aangekocht besmet dier uit Duitsland. De infectie had zich al verspreid voordat de veehouder het aangekochte dier liet onderzoeken. Van de andere 2 bedrijven is het onderzoek nog niet afgerond.

Deze 4 uitbraken in korte tijd zijn uitzonderlijk, de afgelopen jaren werd er namelijk bij minder dan 1 bedrijf per jaar leptospirose vastgesteld. Melkveebedrijven zijn verplicht de vrije status te hebben. De prevalentie onder niet-melkleverende bedrijven daalde sinds 1995 tot 0,8%.