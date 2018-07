ZuivelNL laat boterprijs verder zakken

De officiële Nederlandse zuivelnoteringen zijn deze week behoorlijk gedaald. Vooral de prijs van boter kreeg een flinke opdonder.

ZuivelNL verlaagt de boternotering met € 24, waarmee de prijs voor verse boter uitkomt op € 525 per 100 kilo. Het is al de 6de prijsdaling op rij voor boter. Daardoor ligt de prijs duidelijk onder het niveau van een jaar terug, want toen werd in deze week € 614 per 100 kilo genoteerd.

Prijzen melkpoeders omlaag

Naast de prijs voor verse boter gingen ook de noteringen voor de melkpoeders naar beneden. Vollemelkpoeder zakte met € 5 naar € 280 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor veevoer is net als vollemelkpoeder met € 5 gedaald naar € 123 per 100 kilo. De daling van de prijs van mageremelkpoeder voor consumptie valt met € 2 naar € 145 per 100 kilo een stuk lager uit.

Waar de noteringen voor boter en melkpoeders in de afgelopen weken gevoelig bleken voor mutaties, bleef de prijs voor weipoeder staan. Ook deze week verandert de prijs niet, waarmee weipoeder € 70 per 100 kilo noteert.