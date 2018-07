VVB Veluwe-IJsselstreek wil eigen stamboek

VVB Veluwe-IJsselstreek wil een eigen stamboek opzetten.

Daartoe heeft de melkcontrolevereniging een aanvraag ingediend bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Doel is om goedkeuring te krijgen voor het eigen melkcontroleprogramma.

Vanaf 1 november 2018 kunnen melkcontrole-uitslagen alleen nog gefiatteerd worden door een stamboek, legt Egbert Henniphof, directeur van VVB Veluwe-IJsselstreek, uit. Dat kan in principe via CRV, maar VVB, dat voor ongeveer 1.000 bedrijven de melkcontrole verzorgt, komt tot dusver niet tot overeenstemming met de fokkerij-organisatie.

Melkcontroleprogramma

Volgens Henniphof wil CRV geen ander melkcontroleprogramma dan het eigen programma goedkeuren. En dat is volgens hem een probleem, omdat VVB een aantal eigen parameter heeft opgesteld die door CRV niet worden gemeten en dus ook niet worden vermeld op de melkcontrole-uitslag. Dat komt omdat VVB werkt met een andere leverancier van melkmonsteranalyseapparatuur. Zo kan VVB bijvoorbeeld aan de hand van een vetzurenonderzoek aangegeven of een koe slepende melkziekte heeft of voorspellen dat het dier hier gevoelig voor is. Nu moet de melkcontrolevereniging deze uitslagen nog apart naar haar klanten mailen, maar daar wil de organisatie vanaf. CRV zou de extra parameters niet in haar melkcontroleprogramma willen verwerken.

Reactie CRV

CRV laat in reactie weten neutraal te staan tegenover de beslissing van VVB om een eigen stamboek op te richten. Wel zet de fokkerij-organisatie vraagtekens bij het belang voor de sector.

Ook geeft CRV aan dat het bereid is tot samenwerking, maar dat om data van de VVB en andere partijen te kunnen erkennen dit via het erkende softwareprogramma van CRV Stamboek moet lopen. In dit softwareprogramma zit een controlemechanisme ingebouwd volgens de erkenningsvoorwaarden.

De VVB Veluwe IJsselstreek wil echter niet via het CRV-stamboekprogramma werken, maar via het in eigen beheer ontwikkelde programma. Henniphof geeft aan het liefst alsnog met CRV tot een oplossing te willen komen. Wat betreft keuze voor registratie bij een stamboek, CRV, het FHRS of het eigen stamboek, laat VVB de leden vrij.