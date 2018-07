Tekort aan melkers

Melkveehouders die een vaste of tijdelijke melker zoeken hebben moeite om mensen te vinden.

Ook de verschillende organisaties voor agrarische bedrijfsverzorging, die van vroeger uit al melkers verzorgden, kunnen de vacatures niet ingevuld krijgen. AB Vakwerk trok afgelopen week hierover op Omroep Friesland aan de bel.

Krapte arbeidsmarkt

Het probleem van personeelstekort speelt niet alleen in de noordelijke provincies. Over het hele land hebben de agrarische uitzendbureau’s moeite om de vacatures voor melkers in te vullen. Door de krapte op de arbeidsmarkt kiezen veel jongere medewerkers voor andere functies waar ze fulltime aan de slag kunnen. De afstand voor woon-werkverkeer speelt ook een rol. Voor een melkbeurt van 3 uur willen potentiële medewerkers niet 2 keer een half uur in de auto zitten. Ook het imago van werken in de veehouderij is minder positief dan 10 tot 20 jaar geleden stellen de verschillende organisaties voor agrarische bedrijfsverzorging.

Creatieve oplossingen

Om de vraag naar personeel in de vullen worden zowel veehouders als de uitzendorganisaties creatief. Er zijn veehouders die met een groepje jongeren werken die onderling met elkaar de melkingen verdelen en eventuele ziekte en vakanties onderling oplossen. Verder zoeken veehouders hun melkers onder arbeidsmigranten. Al blijft dat lastig, stellen de betrokken uitzendbureau‘s. Veel buitenlandse medewerkers willen graag een aaneengesloten werkdag.

AB Fryslan, de voorloper van AB Vakwerk, introduceerde in 2008 al de Ko-assistente, vrouwen die dagelijks 1 melkbeurt overnamen. Dit project bestaat inmiddels niet meer.

Hieronder een filmpje van 10 jaar geleden over Ko-assistente.