Stekker uit eerste Jumpstart-vergister

Jumpstart-pionier Pieter Heeg uit Hinnaard (Fr.) stopt ermee.

Hij concludeert na 2 jaar proberen dat het niet mogelijk is om een monovergister rendabel te laten draaien. Hij meldt dat in Veldpost.

Technische storingen

Volgens Heeg ligt het falen van de installatie aan de vele technische storingen en het te geringe rendement. Duurzaamheidsmanager Jan Willem Straatsma van FrieslandCampina stelt dat de bedrijfssituatie van Heeg sinds de plaatsing van de installatie sterk is veranderd en dat het rendement vooral daardoor sterk is gedaald.

Meer vergisters

Straatsma blijft geloven in het concept van de monovergisters en stelt dat er binnenkort ook diverse bij zullen komen. Heeg meent dat het concept niet goed genoeg is en het rendement te afhankelijk is van allerlei factoren.