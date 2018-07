SGP ziet ruimte voor knelgevallen fosfaatrechten

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop verwacht dat er ruimte zit in Brussel om meer knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel te helpen.

“De signalen die we vanuit Brussel krijgen, is dat het de Europese Commissie gaat om de garantie dat we onder het totale fosfaatplafond voor de veehouderij blijven. Dat geeft volgens ons voldoende speelruimte”, aldus Bisschop. De formulering in het staatssteungoedkeuringsbesluit en de derogatiebeschikking biedt volgens Bisschop ook ruimte. In het besluit wordt het melkveeplafond wel genoemd, maar dat dit tot doel heeft om het nationale fosfaatplafond te behalen, waardoor er mogelijk ruimte is om flexibel om te gaan met sectorale fosfaatruimte.

Lees ook: CDA vraagt Brussel om tijdelijke oplossing fosfaatrechten

Uitbreiden van knelgevallenregeling

SGP ziet ook nog andere mogelijkheden om de knelgevallen tegemoet te komen zonder dat er een extra generieke korting nodig is. CBS verwacht dat de fosfaatproductie dit jaar uitkomt op 83,3 miljoen kilo, dat is ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. Daar komt bij dat te verwachten is dat de melkveestapel in de loop van het jaar zal dalen, onder meer omdat er nog bedrijven zijn die op 1 april meer koeien hadden dan fosfaatrechten. De ruimte die het ministerie reserveert voor rechten die als gevolg van uitspraken van de rechtbank uitgegeven moet worden, kunnen volgens SGP weggestreept worden als de knelgevallenregeling wordt uitgebreid. Dan spelen die rechtszaken veel minder.

Duurzame stallen

SGP wil alle ruimte die in het systeem zit, benutten om melkveehouders die geïnvesteerd hebben in duurzame stallen te helpen. “Wat we absoluut niet willen is dat we aan het eind van het jaar ruim onder het melkveefosfaatplafond blijken te zitten, terwijl gezonde gezinsbedrijven kopje onder zijn gegaan”, zegt Bisschop. De rechten die in de fosfaatbank komen, wil SGP dit jaar ook benutten om de knelgevallen tegemoet te komen, nu de fosfaatbank pas volgend jaar in werking treedt.

Of de voorstellen van SGP op steun van een meerderheid kunnen rekenen, is nog zeer onduidelijk. Coalitiepartijen tonen vooralsnog weinig bewegen. Het ligt politiek heel gevoelig.