Ruim 150 RFC-leden over naar Royal A-ware

Meer dan 150 leden van FrieslandCampina hebben besloten over te gaan naar Royal A-ware. Dit bevestigt een zegsman bij A-ware.

Op grond van een recente publicatie van de Dutch Milk Foundation (DMF) ontstond de indruk dat A-ware misschien tussen de 70 en 80 overstappers ontvangt, maar dat klopt volgens Royal A-ware niet.

400 miljoen kilo melk nodig

In maart van dit jaar kondigde A-ware de bouw aan van een mozzarella- en roomfabriek, naast de bestaande kaasmakerij. Hiervoor heeft de onderneming zo’n 400 miljoen kilo melk nodig, te beginnen vanaf voorjaar 2020. Het grootste deel van de melk wil het rechtstreeks van melkveehouders betrekken.

Met de jongste toestroom van melkveehouders heeft A-ware een behoorlijke stap gezet om deze aanvoer in te vullen. Daarbij is duidelijk dat het genoemde aantal van ruim 150 melkveehouders nog niet het einde is. “Er melden zich nog voortdurend nieuwe veehouders aan”, aldus de zegsman.

Voor de werving van leveranciers belegt A-ware doorgaans kleinschalige bijeenkomsten, die ook deze weken nog plaats blijven vinden.