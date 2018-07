Prijzen onderuit op GDT-veiling

De prijzen op de GDT-veiling van Fonterra van dinsdag 3 juli hebben een duidelijke daling laten zien.

De prijsindex zakte met 5% naar $ 986 per ton. Dat is het laagste niveau van de prijsindex sinds 2 januari van dit jaar. De notering voor vollemelkpoeder springt in het oog met een duidelijke mutatie. De prijs voor dit product lag 7,3% lager dan op de vorige veiling. De prijs voor vollemelkpoeder, het meest verhandelde product op deze veiling, komt door een daling van $ 284 op $ 2.905 per ton te staan.

Naast de notering voor vollemelkpoeder lieten ook de prijzen van boter (-4%) en mageremelkpoeder (-4,6%) een duidelijke daling zien. De prijzen voor deze producten liggen op respectievelijk $ 5.390 en $ 1.913 per ton. Voor cheddar zakte de prijs met 4,3% naar $ 3.713 per ton. De prijzen voor karnemelkse poeder en rennet caseïne gingen weliswaar licht omhoog, maar deze producten werden nauwelijks verhandeld.