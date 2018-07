Opvolgingscrisis treft zoekend Fonterra-concern

Terwijl nog wordt gezocht naar een opvolger voor CEO Theo Spierings, moest Fonterra-voorzitter John Wilson opeens de teugels overdragen aan een opvolger en dat terwijl ook de koers ter discussie staat.

Grote zuivelbedrijven lijken soms dezelfde cycli te doorlopen. Terwijl FrieslandCampina vorig jaar in zware managementproblemen zat en nu weer overeind probeert te krabbelen, terwijl het tegelijkertijd het sturingsmodel probeert aan te passen, is het nu de beurt aan Fonterra.

Kritiek van leden

Dit bedrijf heeft in de voorbije jaren aardig wat tegenslag voor de kiezen gehad, met name op de zo belangrijke Chinese markt. Ook door de eigen leden kwam het toenemend onder vuur, omdat die zich onvoldoende gehoord voelden door het management. Daarbij waren vertrekkend CEO Theo Spierings en coöperatievoorzitter John Wilson vaak de kop van Jut. De eerste als doorduwer, de tweede als meeloper. Ze worden in de Nieuw-Zeelandse media regelmatig aangeduid als een ‘ongelukkig duo’ en ‘een packagedeal, opgedrongen door oud-voorzitter Henri van der Heyden’.

Opvolger staat al klaar

Spierings kondigde afgelopen voorjaar zijn vertrek aan. Volgend jaar zou Wilson terugtreden. Het mocht niet zo zijn. Terwijl Spierings nog tot eind 2018 de scepter zwaait, moest Wilson afgelopen weekeinde het stokje overdragen. Hij had juist een zware operatie moeten ondergaan en vond het in de huidige fase van gedwongen langdurig herstel ‘niet gepast’ om aan te blijven, zo liet hij weten. Zijn opvolger John Monaghan, opnieuw een grote melkveehouder van het Noordereiland, stond al in de coulissen klaar en neemt Wilsons taken over.

Topman Zespri

In zekere zin komt het goed uit dat Monaghan overneemt, want hij zit ook al in de selectiecommissie die een opvolger voor Spierings moet aanwijzen. Daarvoor wordt regelmatig de naam van de huidige voorzitter van Kiwi(fruit)-concern Zespri genoemd, maar deze Peter McBride geeft geen krimp. Hij lijkt geen onlogische kandidaat, al is Zespri stukken kleiner dan Fonterra, al was het maar omdat de huidige stemming in coöperatie Fonterra is dat de volgende topman weer een echte Nieuw-Zeelander moet zijn. De rest lijkt minder belangrijk.

Betere prestaties

Daarmee is er echter nog geen einde aan alle discussies bij Fonterra, want de leden willen dat de zuivelreus beter gaat presteren en een helderder koers gaat neerzetten. Critici, zoals boerin Leonie Guiney willen dat Fonterra daarvoor eerst beter gaat luisteren naar de leden en dat de coöperatietop meer tegengas biedt aan de directie. Daarvoor is volgens hen een andere voorzitter nodig dan ja-knikker Monaghan. Dit biedt de komende tijd genoeg stof voor discussie.