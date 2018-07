Omzet Rouveen Kaas 18% hoger in 2017

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft de omzet vorig jaar met 18% zien stijgen naar € 174 miljoen.

Het bedrag dat beschikbaar was voor een slotuitkering aan de leden is ondertussen met 18% gedaald naar € 6,4 miljoen. Dit blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag 2017.

Plus bovenop melkprijs FrieslandCampina

De lagere slotuitkering betekent niet dat de leden van coöperatie CZ Rouveen (het bedrijf achter Rouveen Kaasspecialiteiten) een slecht jaar hebben gehad. Het betaalt doorgaans een mooie plus bovenop de melkprijs van FrieslandCampina. Er was 22% meer geld beschikbaar voor uitkering aan de leden (totaal € 83,4 miljoen). Hiervan werd echter eerst nog € 2,4 miljoen bij aan de reserves toegevoegd, waardoor het eigen vermogen steeg naar 53%.

Investeringen

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft in het voorbije jaar weer voor enkele miljoenen geïnvesteerd. Volgens directeur Klaas Hokse was dat vooral in kwaliteitsverbetering en differentiatie van melkstromen. Rouveen heeft er daarvan nu 28 stuks.

Melk bijkopen

Een deel van de verwerkte melk is afkomstig van bijkoop. Dat is omdat de coöperatie werkt met een flexibele schil van leveranciers, en omdat ze niet alle melkstromen zelf in huis heeft. Om de flexibele schil bij de biologische melkaanvoer niet te groot te laten worden, zijn vorig jaar enkele nieuwe leden toegelaten.

Personeel

Vanwege de vele melkstromen en ook de vele kaassoorten die Rouveen Kaasspecialiteiten maakt, is relatief veel personeel nodig. Vorig jaar werkten 174 personen bij het bedrijf, tegen 169 in 2016.