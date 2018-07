Noodgreep: beregenen met giertank of sleepslang

Boeren en loonwerkers zetten alles op alles om mais en gras te beregen, nu het nog kan. Er hangt immers een beregeningsverbod in de lucht.

Opvallend in de regio Drenthe en Friesland is dat er nauwelijks haspels draaien. Veehouders zijn, in tegenstelling tot de zandgebieden, niet voorbereid op zulke extreme droogte. Nu regen echt nog weken lijkt uit te blijven, komt álles van stal. Naast mesttanks rijden loonwerkers water uit met zelfrijders, sleepslangcombinaties en zelfs trucks met tankopleggers, direct het land op.

‘Ik mis al 2 sneden gras in de kuil, nu moest er iets gebeuren’

Melkveehouder Tino Verbaarschot in Wateren (Drenthe) laat zijn 7 hectare mais met een tank beregenen met een giertank: “Ik mis sowieso al 2 sneden gras in de kuil en nu de voorspelde regen ook niet kwam, moest er iets gebeuren. Een haspel heb ik niet en is ook niet meer aan te komen.”

Voor het beregenen van mais rijdt de loonwerker elke 100 meter 4 rijen mais plat. - Foto's: Matthijs Verhagen

Verbaarschot beseft dat zijn ingreep draconisch en niet goedkoop is, maar had gevoelsmatig weinig keuze. “Dit heb ik in de dertig jaar dat we koeien melken niet meegemaakt. Niets doen is nu gewoon geen optie. Dus dan maar zo.”

Mais vol in de kolfzetting

Op de zandkoppen in het perceel lijkt de mais verloren. Maar het overgrote deel van het perceel staat er goed bij en zit vol in de kolfzetting. “Er moest dus nu iets gebeuren”, zegt Verbaarschot.

Loonwerker Vink bouwde op aanzet van Verbaarschot zijn mesttank om tot sproeiwagen. De loonwerker hield de boot lange tijd af, maar merkt dat de druk onder klanten nu echt groot is om iets te doen. Elke 100 meter rijdt de trekker 4 rijen plat. Verbaarschot wil het bewateren om de paar dagen blijven herhalen, tot hij effect ziet.

Beregenen met spuitkop aan sleepslang

Loonbedrijf Brak in het Friese Aldeboarn beregent 18 hectare mais met een sleepslangsysteem voor eigen melkvee. “We hadden al jaren een paar beregeningshaspels staan. Die werden nooit gebruikt, dus heb ik ze 3 jaar geleden richting Polen verkocht.”

“Nu nog zelf weer een haspel kopen heeft geen zin. Het is de vraag wanneer er een beregeningsverbod komt uit oppervlaktewater, dus we moeten er nu bij wezen”, zegt Anthony Brak.

Loonbedrijf Brak in het Friese Aldeboarn beregent 18 hectare mais met een sleepslangsysteem. - Foto: Matthijs Verhagen

De kosten schat Brak op zo’n € 200 per uur. De centrifugaalpomp drukt volgens de flowmeter 130 kuub per uur via de sleepslang richting de spuitkop aan een 2e trekker. Via naastgelegen grasland spuit de waterstraal zo’n 50 meter het maisveld in.

Nog niet direct een ruwvoertekort

Vanwege voldoende voorraad en ruim areaal grond onder het bedrijf verwacht de ondernemer niet direct een ruwvoertekort bij deze lagere opbrengsten. “Maar het is wel extreem, eerst koud, toen nat en nu extreem droog.”