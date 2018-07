Model laat gemiddelde ontwikkeling snijmais zien

Ondanks de droogte verloopt de ontwikkeling van snijmais voor gemiddelde zandgrond in Nederland op een normaal niveau.

Dat bepaalt Wageningen University & Research aan de hand van een modelsimulatie. Daarvoor hebben onderzoekers de ontwikkelingen van de hoeveelheid biomassa van gras en mais van tientallen jaren verzameld. Met een aantal factoren zoals bodemtype, hoeveelheid vocht in de bodem en temperatuur is de hoeveelheid biomassa per hectare van nu voorspeld. Volgens de onderzoekers is het een reële weergave maar blijft het de situatie voor die specifieke omstandigheden en op dit moment. Ook zegt de huidige situatie nog niks over de rest van het groeiseizoen.

Grasland heeft het moeilijker

In het algemeen zien de onderzoekers dat grasland het moeilijker heeft met de hitte en droogte dan snijmais. Dat heeft vooral te maken met de mate van beworteling van het gewas. Mais is juist gevoeliger voor koude en nattigheid. De ontwikkeling van het gewas loopt tot nu toe nagenoeg gelijk met die van het extreem droge jaar 1976. Uiteindelijk was er in dat jaar wel een ondergemiddelde opbrengst aan het einde van het seizoen, maar zeker niet de laagste van alle jaren.