Minder derogatie-aanvragen

Het aantal bedrijven dat derogatie aanvraagt lijkt dit jaar lager uit te komen dan afgelopen jaren.

Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten van landbouw aan de Tweede Kamer. Tot en met 3 juli kreeg RVO.nl 17.694 aanvragen voor derogatie binnen. De aanvraagperiode sluit op 4 juli. In 2017 deden nog 19.137 bedrijven mee aan derogatie.

In 2017 kregen 31 derogatiebedrijven een boete opgelegd voor in totaal € 600.000. Het areaal landbouwgrond op derogatiebedrijven was afgelopen jaren vrij stabiel op ongeveer 840.000 hectare.

Nitraatconcentratie

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op derogatiebedrijven gemiddeld op alle bedrijven in 2016 onder de 50 mg nitraat/liter lag. Gemiddeld was de nitraatconcentratie in de lössregio het hoogst met 35 mg/l. In het zandgebied met de stikstofgebruiksnorm van 230 kilo N uit dierlijke mest/ha was de nitraatconcentratie gemiddeld 36 mg/l. In dit gebied komt 24% van de meetlocaties nog boven de norm van 50mg N/l. Op andere grondsoorten is dit aanzienlijk lager. Op klei- en veengrond heeft het overgrote deel van de bedrijven minder dan 15mg nitraat in het grondwater.