Melkproductieverlaging vaak niet interessant

In de meeste gevallen is melkproductieverlaging om extra fosfaatruimte te creëren financieel niet interessant. Dat stelt Roelof Jacobi, ondernemerscoach van Agrifirm. De saldoberekeningen die Jacobi heeft gemaakt op basis van melkproductieverlaging pakken bijna altijd nadelig uit.

De belangrijkste maatregelen voor veehouders die nog boven hun fosfaatruimte zitten, zijn koeien of jongvee afvoeren, fosfaatrechten kopen of sturen in melkproductie. Als voorbeeld geeft Jacobi een verlaging van 10.000 naar 8.500 kilo melk per koe. Dan produceert het vee 4,2 kilo minder fosfaat. Bij 100 koeien geeft dat 420 kilo extra fosfaatruimte, wat op dit moment gelijk staat aan 10 te melken koeien extra.

Beter een koe weg dan productieverlaging

De productieverlaging houdt ook een vermindering van de melkproductie van het hele bedrijf met 100.000 kilo melk in.

Dit betekent in bijna alle gevallen dat de totale voerwinst, en daarmee het saldo per koe, lager is. Zelfs als het voordeel van hogere gehaltes door het verdikkingseffect en de besparing op krachtvoerkosten meegerekend worden.

Daarom geeft Agrifirm aan dat de focus niet alleen moet liggen op de krachtvoerbesparing of fosfaatruimte die wordt geschapen, maar het saldo moet centraal staan. En dat kan volgens Agrifirm dus betekenen dat het zinvoller is om bijvoorbeeld nu een koe extra weg te doen en de productie gelijk te houden of misschien zelfs te verhogen.