Melkprijs Europese Unie licht gedaald in mei

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie lag in mei van dit jaar op € 32,10 per 100 kilo. Dat is een daling van € 0,42 ten opzichte van april van dit jaar.

Ten opzichte van mei 2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,28 lager. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL. Daling voor zesde achtereenvolgende maand Hoewel het gros van de zuivelondernemingen hun melkprijs onberoerd liet in mei, is de gemiddelde melkprijs wel voor de zesde achtereenvolgende maand gedaald. Dat is het gevolg van een aantal prijsdalingen. Onder andere Valio (-€ 2,40), Dairy Crest (-€ 1,60) en Hochwald (-€ 1,50) verlaagden hun melkprijs. Kerry was de enige onderneming die zijn melkprijs verhoogde (+€ 1,00). Verwachting: stijgende melkprijs De verwachting is dat de melkprijs de komende maanden gaan stijgen. April en mei zijn doorgaans niet de beste maanden voor de melkprijs. Daarnaast zijn boter en mageremelkpoeder intussen in prijs gestegen en hebben verschillende zuivelondernemingen prijsverhogingen aangekondigd. Dat maakt dat een de gemiddelde melkprijs de komende maanden wat zal stijgen. Arla, FrieslandCampina en Royal A-ware hebben voor juni en juli prijsverhogingen aangekondigd van in totaal respectievelijk € 2,80, € 1,70 en € 1,30 per 100 kilo. DMK heeft voor juni een prijsverhoging aangekondigd van € 1,00 per 100 kilo.