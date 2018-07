Kopers afwachtend bij dalende prijs fosfaatrecht

De prijs voor fosfaatrechten is licht gedaald. Dat zorgt voor een afwachtend houding bij kopers, want die hopen op een verdere prijsdaling.

Op dit moment liggen de prijzen voor fosfaatrechten tussen de € 226 en € 228 per netto kilo fosfaat. Dat is een kleine € 5 lager dan een week geleden. Door de start van de vakantieperiode merken handelaren dat het wat rustiger is in de handel. Gevolg is dat de prijs voor een fosfaatrecht daalt.

Aanbod blijft krap

Het aanbod aan fosfaatrechten is nog altijd aan de krappe kant. Door het hoge prijsniveau zijn wel wat meer partijen op de markt gekomen, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. Vaak gaat het maar om wat kleinere partijtjes tussen de 200 en 500 kilo. Af en toe komt er wat meer los, maar dat gebeurt incidenteel.

Geen grote partijen gekocht

Aan de andere kant worden ook geen grote partijen fosfaatrechten gekocht. Handelaren zien dat veel melkveehouders de 8,3% (korting op fosfaatrechten) weer bij willen kopen. Veel grotere partijen worden niet gekocht, omdat het – zeker bij het huidige prijsniveau – om behoorlijke bedragen gaat.

Prognose: rustige handel.