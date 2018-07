Koeien nu een week eerder droog zetten

Veehouders moeten hun koeien een week eerder droogzetten dan normaal.

Dat adviseert ForFarmers. Achterliggende gedachte bij dit advies is dat koeien onder langdurige hittestress gemiddeld 5 dagen eerder afkalven. Als gevolg van de aanhoudende hoge temperaturen is het daarom waarschijnlijk dat drachtige koeien, die nu tegen het einde van de lactatie lopen, eerder zullen afkalven dan verwacht.

Te korte droogstand

Het is raadzaam om hier nu bij het droogzetten vast rekening mee te houden, want de droogstandtijd is anders mogelijk te kort. Dat heeft onder andere een negatief effect op het herstel van uierweefsel en dit herstel heeft juist in tijden van hittestress extra tijd nodig. Een te korte droogstand resulteert zo in een lagere piekproductie na afkalven.

Goed in de gaten houden

Als de koeien eenmaal droog staan is het zaak goed op deze groep te letten en vooral te proberen de drogestofopname op peil te houden. Droge koeien die te veel last hebben van hittestress eten minder. Hierdoor ervaren zij een langere en diepere negatieve energiebalans na het afkalven, wat resulteert in een mindere melkproductie later in de lactatie. Daarnaast heeft een lage voeropname ook negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het ongeboren kalf, de biestproductie en kan het leiden tot de geboorte van minder vitale kalveren.