Hochwald mikt op vaste melkprijs en kortere binding

De Duitse zuivelcoöperatie Hochwald voorziet een uitdagend en volatiel 2018, maar zet diverse middelen in om de leden meer zekerheid te bieden.

Zo mogen de leden eind dit jaar stemmen over de introductie per 2019 van een (optioneel) model met vaste melkprijzen, waarbij de prijs kan worden afgedekt via de beurs.

De ontkoppeling van leveringsplicht en opzegging is al goedgekeurd. CEO Detlev Latka: “Hochwald is een moderne coöperatie die zich met moderne instrumenten en innovatieve ideeën verder ontwikkelt. Het vasteprijsmodel en de kortere leveringsplicht zijn voorbeelden daarvan.”

Eigen duurzaamheidsmodel en nieuwe fabriek

Hochwald werkt verder aan een eigen duurzaamheidsmodel. Latka: “Melk zal als hoogwaardig levensmiddel ook in de toekomst door de consument worden gewaardeerd. Misschien wel in meer varianten dan vandaag, maar altijd vanuit het oogpunt van kwaliteit.”

Productie van mozzarella bij Hochwald in Hünfeld. - Foto: TobiasVollmer.de

Het bedrijf is daarnaast hard bezig met allerlei investeringen. In Mechernich worden een compleet nieuwe fabriek gebouwd. In 2017 zijn aanzienlijke investeringen gedaan in de locaties Hungen, Kaiserslautern, Thalfang en in Bolsward. Dit was nodig om productie van de inmiddels gesloten fabriek in het Beierse Weiding over te nemen. In Kaiserslautern en Erftstadt waren bovendien investeringen nodig voor de verwerking van gentech-vrije (VLOG) melk. In totaal was hiermee € 38 miljoen gemoeid.

‘Melkprijs 2018 boven nationaal gemiddelde’

Vorig jaar heeft de Hochwald-groep een omzet behaald van € 1,53 miljard behaald (+12%, ofwel € 174 miljoen). Daarbij is het percentage export stevig vergroot. Ook is het eigen vermogen versterkt naar 31,5%.

Voor 2018 verwacht het bedrijf een melkprijs boven het nationale gemiddelde. De melkprijs steeg met € 7,80 naar € 33,90 per 100 kilo.