Hochland wil glyfosaat- en microplasticvrije melk

Hochland is de eerste zuivelonderneming die actie onderneemt tegen microplastics.

De Zuid-Duitse kaasmaker Hochland wil vanaf 1 januari 2019 geen melk meer van leveranciers die glyfosaat gebruiken en voor de ruwvoerteelt meststoffen inzetten afkomstig uit biogasinstallaties die draaien op levensmiddelenafval. Het bedrijf is dit overeengekomen met diverse leveranciersinstanties.

Minieme plasticdeeltjes

Ten aanzien van de meststoffen uit de biogasinstallaties meent Hochland dat daardoor ook minieme plasticdeeltjes (microplastics) in de melk terecht kunnen komen. De zuivelonderneming wil dat voorkomen. Het initiatief is volgens de kaasmaker onderdeel van het kwaliteitsprogramma ‘Milch für Hochland’. Dit programma draait al enkele jaren. Eerder werd al afgezien van gmo-bestanddelen in het voer.