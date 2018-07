Grasgroei staat stil door droogte

De grasgroei in delen van het land staat nagenoeg stil door de aanhoudende droogte.

Plaatselijk zijn boeren begonnen met beregenen, weet Jos Deckers, salesdirecteur bij DSV Zaden.

In Twente, de Achterhoek en Midden-Limburg is het momenteel het droogst. Nationaal gezien is het neerslagtekort gemiddeld 157 millimeter. In het veld is de invloed van de droogte goed te zien, weet Deckers. “De maisbladeren krullen op om minder vocht te verliezen en het gras groeit bijna niet meer.” Als gevolg van dat laatste is weidegang niet overal meer mogelijk.

Plaatselijk zijn de verschillen groot, lager gelegen percelen kunnen soms nog wel voldoende vocht bevatten. Op andere plaatsen is de situatie nijpender en is beregenen noodzakelijk om het gras niet te laten vergelen. “Als er de komende weken geen regen valt, zal er zeker droogteschade in het grasland te zien zijn”, voorspelt Deckers. Hij verwacht dat door de droogte melkveehouders een snede minder in de kuil kunnen maken dit seizoen.

Mais boven gras

Melkveehouders die ook mais telen verkiezen volgens Deckers deze teelt boven het grasland. “Mais gaat effectiever met water om, maar in deze periode, nu de bloei er bijna aankomt, heeft de plant echt water nodig. Dat is minder het geval bij Sorghum, die lijkt tot nu toe beter tegen de droogte te kunnen.”

Problemen met ruwvoervoorraad hebben boeren nog niet, vanwege de goede opbrengsten van vorig seizoen. “Een ruwvoeroverschot zal er dit jaar waarschijnlijk niet inzitten,” voorziet Deckers.