FrieslandCampina verliest € 150 miljoen op basiszuivel

De divisie basiszuivel van FrieslandCampina heeft in het eerste halfjaar van 2018 een verlies van € 150 miljoen geleden.

Dit is niet alleen op melkpoeder, maar ook op andere basisgrondstoffen. Dit heeft CEO Hein Schumacher verteld op de ledenbijeenkomsten die deze weken op diverse plaatsen in het land zijn gehouden.

Niet verwarren met bedrijfsresultaat

Genoemd cijfer moet niet worden verward met het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2018, zo benadrukt FrieslandCampina, want basiszuivel (Dairy Essentials, vroeger Cheese, Butter & Milkpowder) is slechts een van de divisies van de zuivelreus.

In het 4e kwartaal van 2017 rapporteerde basiszuivel al een verlies van € 90 miljoen. In een grafiek die FrieslandCampina in mei meestuurde met haar voorstellen aan de leden voor aanpassing van de aanvoerregeling, was al zichtbaar dat het verlies van deze divisie zou oplopen.

Basiszuivelcorrectie

Bij de presentatie van genoemde wijzigingsvoorstellen in mei werd voorgesteld om het resultaat van Dairy Essentials afzonderlijk zichtbaar te maken en dit in mindering te brengen op het bedrijfsresultaat. Volgens FrieslandCampina zou deze basiszuivelcorrectie in de praktijk tot weinig veranderingen leiden, want ook voorheen moest het resultaat van basiszuivel ergens worden verdisconteerd in het totale bedrijfsresultaat.

Veel leden liepen echter te hoop tegen invoering van deze correctie, waarna het bestuur in een aangepast voorstel aangaf dat het de introductie van de basiszuivelcorrectie wil uitstellen tot 1 januari 2020.

Bijdrage mageremelkpoeder aan negatief resultaat

Het resultaat van Dairy Essentials wordt bepaald door het verschil tussen de garantieprijs die FrieslandCampina uitbetaalt en de opbrengst van de mix van basis-zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas). Mageremelkpoeder levert sinds vorig najaar een extra grote bijdrage aan het negatieve resultaat van Dairy Essentials. Sinds september 2017 zit de notering van mageremelkpoeder onder het interventieniveau van € 1.698 per ton, waarbij een dieptepunt werd bereikt in april 2018. Toen noteerde Zuivel NL een mageremelkpoederprijs van € 1.270 per ton.

Op het dieptepunt van de markt werd het product echter nog veel goedkoper verkocht. De Europese Commissie verkocht bovendien melkpoeder uit interventie-opslag voor goed € 1.100 per ton. Ondertussen is de notering voor mageremelkpoeder aangetrokken tot zo’n € 1.550 tot € 1.600 per ton. In een ‘gezonde’ markt moet deze notering al gauw op € 2.100 of meer per ton liggen.