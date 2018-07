Forse toename opstappers bij FrieslandCampina

47 melkveehouders stapten over van FrieslandCampina naar een andere melkverwerker in de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

Dat zijn er fors meer dan de 10 in 2016/‘17 en de ene veehouder die in 2015/‘16 overstapten. Dit meldt de Dutch Milk Foundation (DMF).

De veehouders maakten gebruik van de Vertrekregeling, waarbij een premie geldt van € 5 per 100 kilo melk, met het voorafgaande kalenderjaar als referentiejaar. Met de toegekende vertrekpremie was dit jaar 48,6 miljoen kilo melk gemoeid.

156 leden weg bij FrieslandCampina vanaf 2009

Sinds de oprichting van DMF in 2009 zijn 156 melkveehouders overgestapt naar een andere verwerker. In deze periode is in totaal 133 miljoen melk overgevloeid naar andere melkfabrieken. Dat komt neer op 11% van de totale beschikbare hoeveelheid.

In 2015 sloot FrieslandCampina een meerjarig contract met een verwerker voor het gehele beschikbare restant van de 1,2 miljard kilo melk die vanwege de fusie onder de Regeling Beschikbaarstelling Melk viel. Vorig jaar bevestigde DMF dat deze melk naar A-Ware ging.

Vertrekregeling gaat voor regeling Beschikbaarstelling Melk

Ondanks het bereiken van het uitgifteplafond blijft de Vertrekregeling voorrang houden boven de regeling Beschikbaarstelling Melk. Voor veehouders blijft het dus mogelijk deel te nemen aan de Vertrekregeling. Voor degenen die hiervan gebruik willen maken, geldt: aanvragen voor 1 september 2018, vertrek per 1 maart 2019 of later.